20 Мая 2022 15:41

Доля госзакупок из одного источника значительно сократилась – Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил заявил, что в настоящее время обеспечена максимальная прозрачность и открытость государственных закупок через автоматизацию бизнес-процессов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственные закупки, начиная от планирования и заканчивая оплатой, переведены в электронный формат. Внедрен камеральный контроль, который осуществляется в онлайн-режиме, без посещения объекта проверки. Также обеспечен полный доступ для правоохранительных органов к порталу государственных закупок. Полная автоматизация открыла общественности доступ ко всем процедурам государственных закупок, в том числе к процессу обжалования и контроля», – сказал Д. Кенбеил в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в результате принятых мер по обеспечению прозрачности, открытости и предоставлению равных возможностей доля государственных закупок из одного источника путем заключения прямого договора с 2015 года по 2021 год сократилась с 64% до 39%.

Вице-министр напомнил, что 15 ноября 2021 года принят закон по вопросам государственных закупок, предусматривающий сокращение четырех оснований заключения прямого договора для осуществления закупок из одного источника. Установлено требование о приоритетном осуществлении закупок конкурентными способами, а также предусмотрена ответственность первых руководителей организации-заказчика за осуществление закупок из одного источника.

Законом по вопросам развития конкуренции от 3 января 2022 года исключены еще два основания госзакупок из одного источника, по четырем основаниям пересмотрены случаи осуществления закупок из одного источника. Исключение указанных оснований прямого заключения договора позволит сократить долю госзакупок из одного источника еще на 50% – до 20% от общего объема госзакупок.

В целях предотвращения необоснованного осуществления закупок из одного источника, с 2019 года на портале госзакупок установлен форматно-логистический контроль, не позволяющий заключать договор о закупках из одного источника в не предусмотренных законом случаях.