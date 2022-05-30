30 Мая 2022 15:15

Доля государственных ценных бумаг составляет 40% в ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инвестиционные возможности Единого накопительного пенсионного фонда значительно ограничены из-за снятия населением пенсионных накоплений. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выпускаемые Министерством финансов РК государственные ценные бумаги имеют фиксированную ставку вознаграждения либо привязанную к уровню инфляции. Ставка вознаграждения определяется на рыночных условиях, в ходе проведения аукционов по продаже государственных ценных бумаг, доступ к которым имеют все профессиональные участники внутреннего фондового рынка. При этом, основным держателем ГЦБ является Единый накопительный пенсионный фонд, доля которого в общем портфеле ГЦБ составляет порядка 47%», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, ежегодно дефицит покрывается за счет выпуска ГЦБ, в том числе приобретаемых ЕНПФ. Инвестиционной декларацией ЕНПФ, утвержденной постановлением правления Нацбанка от 24 февраля 2020 года, установлен лимит для ГЦБ в размере не более 70%.

«На сегодня доля ГЦБ в ЕНПФ составляет 40%, что говорит об отсутствии каких-либо ограничений для дальнейшего инвестирования средств ЕНПФ в ГЦБ. При этом, согласно инвестиционной декларации в целях диверсификации портфеля пенсионных активов, средства ЕНПФ также должны инвестироваться и в другие финансовые инструменты. Однако в условиях снятия населением пенсионных накоплений, инвестиционные возможности ЕНПФ, как основного источника финансирования дефицита на внутреннем рынке, на сегодня значительно ограничены», - подчеркнул глава Кабмина.

Согласно информации пенсионного фонда, в 2021 году в целях улучшения жилищных условий, лечения и перевода в инвестиционное управление гражданами странами изъято пенсионных накоплений на общую сумму порядка 2,6 трлн тенге.

«За 1 квартал 2022 года для вышеуказанных целей изъято пенсионных накоплений на общую сумму порядка 807 млрд тенге. В условиях ограниченной ликвидности ЕНПФ, другим не менее важным источником финансирования дефицита на внутреннем рынке на сегодня являются средства банков второго уровня и других участников рынка», - добавил Премьер.