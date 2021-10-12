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    12:36, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Доля энергии от ВИЭ достигнет 6% в производстве – Миннацэкономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по увеличению доли энергии от ВИЭ в производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях выпуска высокотехнологичной продукции обрабатывающей промышленности к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 5 нефтегазохимических заводов. Через активную модернизацию энергетического комплекса доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии в общем объёме производства достигнет 6%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства, говоря о реализации национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

    По его словам, в результате принятых мер в 1,5 раза увеличится производство продукции обрабатывающей промышленности.

    «В два раза увеличится несырьевой экспорт, составив 41 млрд долларов в 2025 году, а инвестиции в основной капитал несырьевого сектора увеличатся на 75%. Производительность труда в экономике вырастет в 1,2 раза. За счет модернизации энергетического комплекса будет осуществлен ввод 2000 МВт дополнительных мощностей возобновляемых источников энергии. Охват геологической изученности территории увеличится до 2,3 млн кв. км», - заключил А. Иргалиев.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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