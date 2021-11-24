Доля электронной торговли растет в общем объеме розничной торговли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доля электронной торговли растет в общем объеме розничной торговли В2С. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в ходе Правительственного часа в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится работа по развитию конкурентоспособности нашего рынка. Один из главных ее компонентов – развитие биржевой торговли. С целью ее совершенствования расширен перечень биржевых товаров и разработан законопроект, рассмотренный сегодня в первом чтении Мажилисом Парламента.

Он направлен на повышение прозрачности деятельности товарных бирж, создание условий для развития и увеличения объемов биржевой торговли.

Наша среднесрочная цель – увеличить долю биржевой торговли до 14% от объемов оптового товарооборота», – сказал министр.

Б.Султанов также отметил, что проведена комплексная работа по развитию электронной торговли. Она позволила в 2020 году увеличить ее объемы в 2 раза и превысить отметку в 1,1 трлн тенге. Доля ее в общем объеме розничной В2С торговли составила 9,7 %. По итогам 9 месяцев 2021 года объем составил 981,3 млрд тг, достигнув доли 10,7%.

По словам министра, в рамках расширения и развития экосистемы электронной коммерции продолжается планомерная работа по стимулированию электронной торговли и обучению МСБ, развитию инфраструктуры распределения и доставки товаров. Поставлена задача довести к 2025 году долю электронной торговли до 15% от розничного товарооборота. Результатом комплексных мер по развитию отрасли станет сокращение доли ненаблюдаемой теневой торговли в ВВП, которая сегодня доходит почти до 6%.

Министр также сообщил, что в целях защиты внутреннего рынка от опасных и вредных товаров, негативно влияющих на жизнь и здоровье населения, приняты законы по защите прав потребителей и техническому регулированию. Запущены информационные системы «е-Тutynushy» и «е-Аккредитация».