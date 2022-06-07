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    09:37, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Доля дорог в нормативном состоянии увеличится до 97% в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ремонт и реконструкция будут проведены на 230 км дорог областного значения и 59 км дорог районного значения в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

    «На сегодняшний день продолжается реализация проекта по среднему ремонту участка автомобильной дороги областного значения «ст. Луговая - Корагаты – Татти», которая соединяет Жамбылскую область с трассой «Алматы – Екатеринбург». Работы ведутся в рамках комплексно-целевой программы, направленной на восстановление дорожного полотна и обеспечение безопасности», - говорится в сообщении.

    Кроме того, в рамках данной программы в области проводятся работы по ямочному ремонту, установке и замене дорожных знаков.

    «Производится устройство и ремонт 1700 п. м ограждения и установка сигнальных столбиков. Вместе с тем, выполняется разметка проезжей части и устройство шумовых полос. Также дорожниками установлены километровые указатели, катафоты и дорожные буферы. В рамках среднего ремонта ведутся дорожные работы на 88 км автодорог, соединяющих город Тараз и населенные пункты Жетыбай, Тегистик, Ойык, Акшолак», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как отмечает Мининдустрии, туризм является одним из приоритетных направлений развития региона. В этой связи ведется строительство дороги в направлении древнего города Баласагун из списка ЮНЕСКО. Также проходит средний ремонт 30 км дороги областного значения «Куюк – Карабастау – Каратау – Саудакент», которая ведет к туристическим местам Аулиебастау и Бериккара.

    Продолжаются ремонтные работы автодорог, соединяющих ряд населенных пунктов Меркенского и Жуалынского районов с транспортным коридором «Западная Европа-Западный Китай».

    «Качество проводимых работ находится на постоянном контроле заказчика, технического надзора и РГП «Национальный центр качества дорожных активов». Планируется, что доля дорог в нормативном состоянии в Жамбылской области увеличится до 97%», - сообщили в пресс-службе Министерства.


    Теги:
    МИИР РК Жамбылская область Дороги
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