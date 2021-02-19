Доля долларовых депозитов в Казахстане за прошлый год снизилась до 37,3%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Cоветник председателя Национального банка Олжас Тулеуов рассказал о долларизации депозитов, ситуации с обменным курсом тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Доля долларовых депозитов за прошлый год снизилась до 37,3%.

«Это минимальное значение с 2013 года. Годовой объем нетто-продаж долларов США обменными пунктами упал до 4 млрд долларов США, или на 14% по сравнению с 2019 годом. Эти цифры в определенной степени демонстрируют повышение доверия населения и бизнеса к национальной валюте», - отметил Олжас Тулеуов.

По слов спикера, вместе с тем за 2020 год золотовалютные резервы (ЗВР) Нацбанка выросли до 35,7 млрд долларов США, и это максимальный уровень за последние 9 лет. Вырос и общий портфель запасов, и валютная часть резервов. Рост ЗВР – это очень важный индикатор повышения устойчивости курса тенге к различным внешним шокам, отмечает он.

Прокомментировал он и вопрос, является ли плавающий обменный курс тенге действительно плавающим.

«Переходу на политику инфляционного таргетирования и плавающего курсового режима в 2015 году предшествовала большая подготовительная работа. Национальный банк сознательно отказался от тактики защиты фиксированного обменного курса, сделав упор на таргет инфляции. Фиксирование курса нацвалюты истощало золотовалютные резервы, что повышало уязвимость казахстанской экономики внешним шокам. В целом, сейчас национальная валюта реагирует как на внутренние, так и на внешние факторы. Это хорошо видно по итогам торгов на бирже, хотя влияние некоторых событий передается на курс с определенным временным лагом», - говорит Олжас Тулеуов.

Он отмечает, что при анализе международных рынков можно заметить, что динамика и волатильность курса тенге соответствуют изменению и волатильности курсов других плавающих нефтяных валют, как российский рубль, норвежская крона, мексиканское песо и канадский доллар. Это является дополнительным показателем того, что сейчас курс тенге является плавающим и формируется в основном, исходя из общих внешних условий, связанных с мировыми рынками сырья.

Отдельный вопрос, на котором остановился советник главы Нацбанка, - это степень влияния интервенций на рыночное курсообразование.

«Национальный банк Казахстана постоянно отслеживает ситуацию на валютном рынке и оставляет за собой право принимать меры по сглаживанию избыточной волатильности. В течение прошлого года в отдельные периоды низкой ликвидности Национальный банк поддерживал валютный рынок интервенциями, чтобы обеспечить его нормальное функционирование. 79% интервенций, или 1,5 млрд долларов США, пришлись на март 2020 года, когда произошли шоковое падение цен на нефть, обвал на рынках и рекордное обесценение валют стран-торговых партнеров. Остальная часть интервенций проведена в периоды несбалансированного давления на внутренний валютный рынок – в феврале, сентябре и октябре прошлого года», - обратил внимание он.

Важно отметить, что в прошлом году в условиях шокового падения цен на нефть и несбалансированного давления на валюты, интервенции на внутреннем рынке проводились и другими центральными банками развивающихся стран, следующих плавающему курсообразованию. К слову, в России практически в указанные выше периоды времени прошлого года со стороны Центрального банка также оказывалась поддержка рубля в виде продаж валюты из Фонда национального благосостояния, средства которого учитываются в золотовалютных резервах страны. Только за период с 10 марта по 20 апреля общий объем продаж валюты ЦБ России составил 4,7 млрд долларов США.

«В Казахстане же общий объем чистых интервенций Национального банка за прошлый год составил лишь 7% от всего годового объема торговли долларами США на Казахстанской фондовой бирже. Это указывает на то, что несмотря на реализованные объемы интервенций, направленных на стабилизацию валютного рынка, курс тенге формировался в значительной степени при рыночных условиях», - говорит он.

По его словам, наличие на внутреннем рынке предложения валюты в виде средств Нацфонда не отменяет тот факт, что курс тенге определяется рыночными факторами и на основе принципов плавающего режима.

«Прежде всего, средства и трансферты Нацфонда не относятся к золотовалютным активам Национального банка. Величина и потоки трансфертов – это элемент бюджетного процесса, который регулируется политикой Правительства. И в этом случае роль Нацбанка ограничивается лишь тем, что он обслуживает данный процесс как финансовый институт. Накопленные в Национальном фонде ресурсы в виде налоговых отчислений нефтеэкспортеров – это полноценная рыночная, а не регуляторная или интервенционная часть внутреннего валютного предложения, которая реализуется на рынке с лагом», - отметил он.



