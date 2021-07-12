Доля дельта-штамма коронавируса достигла 80% в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дельта-вариант коронавируса обладает большей заразностью и вызывает тяжелые клинические проявления. Об этом на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, исследования показали, что доля дельта-варианта в общем объеме циркулирующих вариантов коронавируса уже доминирует в значительной степени и составляет 78-80%, в 16% «альфа» (британский), в 3% - COVID-19 (уханьский) варианты коронавируса», - сообщил Жандарбек Бекшин.

За последние 7 дней продолжается нарастание удельного веса симптомных больных уже в 2 раза, то есть с 53% до 88%. Увеличение доли симптомников связано с превалированием более патогенного варианта дельта, вызывающего более тяжелые клинические проявления.

Жандарбек Бекшин рассказал об итогах проведенного мониторинга эпидситуации в Алматы. Как показал анализ, возрастной состав заболевших за последние две недели показал прежнюю нацеленность вируса на детей и молодых людей. Дети в возрасте до 14 лет подвержены заражению почти в 13% случаев.

«Наибольшую озабоченность вызывает продолжающийся рост заболеваемости среди граждан в возрасте от 20 до 40 лет, достигший наивысшего уровня в текущем году - 39%, а также в возрасте 40-59 лет на уровне 25%, то есть каждый 4 этого возраста зараженный», - сообщил Жандарбек Бекшин.

Наряду с этими данными наблюдается снижение удельного веса заражений среди лиц старше 60 лет на 1,6% как результат их иммунизации и меньшей мобильности.

Чтобы избежать роста заболеваемости, главный санврач мегаполиса попросил население отказаться от посещения мест массового скопления людей, не рисковать здоровьем и благополучием окружающих.

Жандарбек Бекшин также напомнил о необходимости продолжать использовать маски и соблюдать правила их ношения и сменяемости.