Доля болеющих коронавирусом школьников выросла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля болеющих коронавирусом школьников выросла в столице. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Столица все еще находится в «красной» зоне. Каждый день в среднем регистрируется 200-280 новых случаев коронавируса. В сентябре наблюдалось снижение показателя заболеваемости в 3,5 раза по сравнению с августом. Также на этой неделе по сравнению с прошлой наблюдается увеличение количества заболевших в 8 раз», - пояснила главный санитарный врач города.

В структуре заболеваемости коронавирусом взрослое население составляет 79,7 %. Из них 20,3 % приходится на возраст 30-39 лет. 27,8 % - на 40-59 лет, 20,1 % - на 18-29 лет . От 60 лет и выше - 11,5 %.

«В сентябре увеличился удельный вес инфицированных детей с 16 до 24,3 % Подростков - с 2,5 до 5,4 %. А доля болеющих школьников выросла с 2,3 до 20 процентов. Всего с начала учебного года количество учащихся, инфицированных коронавирусом, составил 2232, это 19,6 % от общего числа заболевшего населения и 1 процент от общего количества школьников. Из них 642 или 29 % заболели до посещения школы, тем самым 1590 случаев заболевания среди школьников зарегистрировано именно с начала учебы в школе», - отметила Сархат Бейсенова.

По словам спикера, в эпидпроцесс вовлечены 1237 классов в 125 школах города. 1526 учеников выздоровели на сегодняшний день и вернулись уже в школу. В настоящее время 303 класса 88 школ продолжают карантинные мероприятия.

«Наибольшая регистрация ковида наблюдается среди учащихся 3-8х классов. Это 963 случая или же 43 % от общей заболеваемости школьников. В общей заболеваемости 62,6 % составляют работающее население и 25,4 %- неработающее население», - добавила спикер.