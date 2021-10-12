Доля бизнеса в ВВП страны составит 35% к 2025 году – Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил ожидаемый эффект от реализации нацпроекта по развитию предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения предпринимательской активности 690 тыс. субъектов МСБ будут охвачены мерами государственной поддержки. В рамках «Бастау Бизнес» количество предпринимателей, открывших собственное дело, вырастет в 2 раза, в том числе 55 тыс. сельских предпринимателей получат точечную поддержку», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в целях создания современных форматов торговой инфраструктуры будут увеличены многоформатные торговые объекты с 6 до 132 единиц.

Комплексное разгосударствление позволит сократить долю государства в экономике до 14%.

«В целом принятые меры позволят увеличить долю МСП в ВВП до 35% к 2025 году», - заключил министр.