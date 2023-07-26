Долларовый миллиардер из Хорватии пожертвовал в Фонд ««Қазақстан халқына» почти 23 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала 2023 года в фонд «Қазақстан халқына» поступило 23, 4 млрд тенге. Основную долю средств пожертвовал долларовый миллиардер Василий Анисимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период в Фонд поступило 23,4 млрд тенге, в том числе 22,3 млрд тенге от физлица Анисимова В.В., 1,05 млрд тенге от АО «Сәтті Жұлдыз», 12,2 млн тенге от физических лиц. Фондом оказана благотворительная помощь в размере 24,6 млрд тенге», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Фонда.

Отметим, что Василий Анисимов - хорватский и российский предприниматель, миллиардер. Уроженец Казахстана, родился в Алматы. Имеет гражданство Хорватии. Обладая личным состоянием 1,6 млрд долларов США, в 2022 году занял 54 место в списке 200 богатейших бизнесменов России.

Что касается деятельности фонда, в І полугодии 2023 года фонд «Қазақстан халқына» запустил 12 благотворительных программ и проектов на общую сумму 55 млрд тенге.

С начала года Попечительским советом также было одобрено участие Фонда в «Комплексном плане по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы», утвержден План внутреннего аудита на 2023 год, утверждены годовая финансовая отчетность Фонда за 2022 год, годовой отчет Фонда за 2022 год, рассмотрены отчеты по мониторингу благотворительных программ и проектов. Исполнительным органом Фонда – Правлением проведено 31 заседание, на котором было рассмотрено 145 вопросов.

Всего Фондом рассмотрено 3466 заявок и обращений граждан. Большинство заявителей, как и в 2022 году обратились за помощью в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, но уже в рамках действующих программ и проектов Фонда.