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Долларизация депозитов с начала года снизилась с 43,1 до 40,8% - Нацбанк

Автор:  
Данияр Дауталиев
27 Ноября 2020, 10:25
Долларизация депозитов с начала года снизилась с 43,1 до 40,8% - Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана Жандос Шаймарданов рассказал об объеме депозитов в банковской системе за 10 месяцев текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, депозиты в банковской системе за 10 месяцев текущего года выросли на 15,3%, или на 2,916 трлн тенге, достигнув 21,938 трлн тенге.

«В том числе тенговые вклады – на 20%, или 2,160 трлн тенге, до 12,980 трлн тенге. Валютные вклады растут более умеренными темпами – на 9,2%, или 756,1 млрд тенге, до 8,957 трлн тенге на конец октября. Курсовая переоценка валютных депозитов вносит значительный вклад в рост совокупных депозитов (на конец октября 5,4 процентных пункта из 15,3%, или более трети роста)», - говорит Жандос Шаймарданов.

Долларизация депозитов с начала года снизилась с 43,1% до 40,8%, в том числе долларизация депозитов корпоративного сектора – с 44,8% до 40,7%, розничного сектора – с 41,3% до 40,9%.


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