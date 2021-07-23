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Доллар вновь подешевел на торгах KASE
23 Июля 2021 11:07
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар подешевел по сравнению с вечером 22 июля на 1,04 тенге – до 424,66 тенге за доллар США.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 23 июля составляет 425,71 тенге за доллар США.
Ранее об основных факторах и событиях, способных повлиять на динамику тенге в ближайшее время, о прогнозах по развитию мировой экономики рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
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