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Доллар вновь подешевел на торгах KASE

23 Июля 2021 11:07
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Доллар вновь подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар подешевел по сравнению с вечером 22 июля на 1,04 тенге – до 424,66 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 23 июля составляет 425,71 тенге за доллар США.

Ранее об основных факторах и событиях, способных повлиять на динамику тенге в ближайшее время, о прогнозах по развитию мировой экономики рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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