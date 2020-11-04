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Доллар вновь подешевел на торгах KASE

4 Ноября 2020 11:10
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Доллар вновь подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел по сравнению с вечером 3 ноября на 1,19 тенге – до 432,08 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 4 ноября составляет 433,3 тенге за доллар.

Стоит отметить, что доллар дешевеет по отношению к тенге второй день подряд.


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#KASE   #Биржи  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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