Доллар вновь подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел по сравнению с вечером 3 ноября на 1,19 тенге – до 432,08 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 4 ноября составляет 433,3 тенге за доллар.

Стоит отметить, что доллар дешевеет по отношению к тенге второй день подряд.