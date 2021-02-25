Доллар вновь ослабел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар существенно подешевел по сравнению с вечером 24 февраля на 1,17 тенге – до 414,36 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 25 февраля составляет 415,57 тенге за доллар.

Стоит отметить, что тенге продолжает свое укрепление по итогам торгов на бирже.

По данным сайта Kurs.kz, в Алматы доллар в обменных пунктах покупают по 413,99 тенге, продают по 415,50 тенге за доллар. В Нур-Султане - 413,96 и 415,06 тенге соответственно.