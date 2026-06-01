Доллар укрепился по отношению к тенге по итогам мая

По итогам мая курс тенге ослаб на 5,1%, до 486,51 тенге за доллар США, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 394 млн долларов до 392 млн долларов США. Общий объем торгов составил 6,7 млрд долларов США.

Объем продаж валюты из Национального фонда в мае составил 500 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 7,5% от общего объема торгов или около 29,4 млн долларов США в день.

По предварительным прогнозным заявкам Правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 200 до 300 млн долларов США.

В рамках операций зеркалирования в мае было стерилизовано порядка 354 млрд тенге. В течение июня в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 354 млрд тенге.

При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета.

Валютные интервенции в мае Национальным банком не проводились.

Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 410 млн долларов США.

В связи со снижением валютной доли пенсионных активов ЕНПФ ниже 40% Национальный банк в мае осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 878,5 млн долларов США или около 13% от общего объема торгов. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами.

В соответствии с принципами транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика теңге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.