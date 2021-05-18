11:09, 18 Май 2021 | GMT +6
Доллар снова подешевел на торгах KASE
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 17 мая на 1,04 тенге – до 426,43 тенге за доллар США.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 18 мая составляет 427,41 тенге за доллар США.
По данным сайта Kurs.kz, средний курс продажи доллара в обменных пунктах Алматы равен 427,46 тенге, покупки - 425,87 тенге.
В обменных пунктах столицы доллар продают в среднем по 425,44 тенге, покупают по 426,59 тенге.