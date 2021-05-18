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    11:09, 18 Май 2021 | GMT +6

    Доллар снова подешевел на торгах KASE

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 17 мая на 1,04 тенге – до 426,43 тенге за доллар США.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 18 мая составляет 427,41 тенге за доллар США.

    По данным сайта Kurs.kz, средний курс продажи доллара в обменных пунктах Алматы равен 427,46 тенге, покупки - 425,87 тенге.

    В обменных пунктах столицы доллар продают в среднем по 425,44 тенге, покупают по 426,59 тенге.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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