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Доллар резко подешевел на торгах KASE
3 Сентября 2021 13:10
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 2 сентября на 1,57 тенге – до 424,67 тенге за доллар США.
Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 3 сентября составляет 426,34 тенге за доллар США.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменных пунктах Алматы равен 424,70 тенге, продажи - 426,23 тенге. В Нур-Султане доллар покупают в среднем по 424,92 тенге, продают по 426,05 тенге.
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