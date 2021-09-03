Доллар резко подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 2 сентября на 1,57 тенге – до 424,67 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 3 сентября составляет 426,34 тенге за доллар США.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменных пунктах Алматы равен 424,70 тенге, продажи - 426,23 тенге. В Нур-Султане доллар покупают в среднем по 424,92 тенге, продают по 426,05 тенге.