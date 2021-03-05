Доллар продолжает дешеветь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 4 марта на 0,14 тенге – до 419,48 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 5 марта составляет 419,45 тенге за доллар.

Стоит отметить, что тенге продолжает укрепляться после существенного ослабления в начале недели.

По данным сайта Kurs.kz, в Алматы доллар в обменных пунктах покупают по 418,88 тенге, продают по 420,47 тенге за доллар. В Нур-Султане - 418,01 и 419,15 тенге соответственно.