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    11:31, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Доллар продолжает дешеветь на торгах KASE

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 9 февраля на 0,02 тенге – до 417,86 тенге за доллар.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 10 февраля составляет 417,76 тенге за доллар.

    Стоит отметить, что тенге продолжает свое укрепление по итогам торгов на бирже.

    По данным сайта Kurs.kz в Алматы доллар в пунктах обмена валют покупают по 417,84 тенге, продают по 419,38 тенге за доллар. В Нур-Султане 418,11 и 419,19 тенге соответственно.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика KASE
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