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    18:27, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Доллар подешевел в Казахстане

    курс доллара
    Фото: pixabay.com.

    По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже(KASE) снизился курс доллара, передает корреспондент агентства Кazinform.

    Согласно дневным торгам, доллар подешевел на 1,33 тенге и составил 477,02 тенге.

    Отметим, что официальный курс Национального банка РК – 478, 43 тенге за 1 доллар.

    Согласно данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар продают по 477, тенге, покупают по 479,9 тенге. В Астане доллар продают по 475 тенге, покупают по 480 тенге.

    В Алматы российский рубль продают по 4, 69 - 4,89 тенге, в Астане – по 4,7 - 4, 85 тенге.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Финансы Доллар Тенге Экономика
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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