Доллар подешевел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 22 октября на 1,36 тенге – до 424,87 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 25 октября составляет 426,32 тенге за доллар США.

Согласно данным Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 425 тенге, продажи - 426,49 тенге. В обменниках Нур-Султана доллар покупают по 425,15 тенге, продают по 426,30 тенге.