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    11:22, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Доллар подешевел на торгах KASE

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 22 октября на 1,36 тенге – до 424,87 тенге за доллар США.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 25 октября составляет 426,32 тенге за доллар США.

    Согласно данным Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 425 тенге, продажи - 426,49 тенге. В обменниках Нур-Султана доллар покупают по 425,15 тенге, продают по 426,30 тенге.


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