Доллар подешевел на KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 8 июля на 0,56 тенге – до 429,40 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 9 июля составляет 429,80 тенге за доллар США.

Ранее в Национальном банке Республики Казахстан объяснили, как складывалась ситуация на внешних рынках в праздничные дни и какие факторы повлияли на динамику тенге после выходных.

Негативное влияние на национальную валюту оказывают внешние факторы, основным из которых является текущая высокая волатильность цен на нефть



