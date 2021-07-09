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    11:40, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Доллар подешевел на KASE

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 8 июля на 0,56 тенге – до 429,40 тенге за доллар США.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 9 июля составляет 429,80 тенге за доллар США.

    Ранее в Национальном банке Республики Казахстан объяснили, как складывалась ситуация на внешних рынках в праздничные дни и какие факторы повлияли на динамику тенге после выходных.

    Негативное влияние на национальную валюту оказывают внешние факторы, основным из которых является текущая высокая волатильность цен на нефть



    Теги:
    Нацбанк Казахстана Алматы Экономика
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