Доллар ослабел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 19 февраля на 0,97 тенге – до 416,87 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 22 февраля составляет 417,97 тенге за доллар.

По данным сайта Kurs.kz, в Алматы доллар в обменниках покупают по 416,37 тенге, продают по 417,89 тенге за доллар. В Нур-Султане - 415,84 и 417,06 тенге соответственно.