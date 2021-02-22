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    11:11, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Доллар ослабел на торгах KASE

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 19 февраля на 0,97 тенге – до 416,87 тенге за доллар.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 22 февраля составляет 417,97 тенге за доллар.

    По данным сайта Kurs.kz, в Алматы доллар в обменниках покупают по 416,37 тенге, продают по 417,89 тенге за доллар. В Нур-Султане - 415,84 и 417,06 тенге соответственно.


    Теги:
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