Доллар незначительно ослабел на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 29 января на 0,10 тенге – до 424,11 тенге за доллар.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 1 февраля составляет 424,22 тенге за доллар.

По данным сайта kurs.kz, средний курс покупки валюты в Алматы 423,07 тенге за доллар, продажи 424,59. В Нур-Султане - 422,72 и 423,89 тенге соответственно.