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    11:15, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Доллар незначительно ослабел на торгах KASE

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар незначительно подешевел по сравнению с вечером 29 января на 0,10 тенге – до 424,11 тенге за доллар.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 1 февраля составляет 424,22 тенге за доллар.

    По данным сайта kurs.kz, средний курс покупки валюты в Алматы 423,07 тенге за доллар, продажи 424,59. В Нур-Султане - 422,72 и 423,89 тенге соответственно.


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