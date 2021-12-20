«Долину Драконов» нашли жамбылские любители-краеведы недалеко от Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылская земля временами преподносит сюрпризы в виде сакральных, мистических, загадочных объектов и явлений. О еще неисследованных уголках Жамбылской области – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В 90-е годы жамбылские журналисты Амантай Айзахметов и Владимир Стебелев в своих публикациях рассказали об Акыр-тасе, после чего туда хлынули туристы, ученые, экстрасенсы и просто любопытствующие.

Включенный в наши дни в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это один из самых посещаемых туристических объектов, загадочный и таинственный комплекс, назначение которого до сих пор не разгадано. Сюда специально приезжают посмотреть на остатки древнего таинственного сооружения из красных камней, подобных тем, из которых сложены египетские пирамиды.

Такого каменного архитектурного сооружения на территории Средней Азии больше нет. Паломники из городов Казахстана и других стран приезжают напитаться потрясающей энергетикой этого сакрального места, зарубежные ученые приезжают исследовать Акыр-тас.





Привлекает паломников, ученых и сакральное культовое место гора Тектурмас, являющаяся основой древнего городища, возраст которого приблизительно датируется началом нашей эры.

В древнем некрополе нашли упокоение многие известные исторические личности - святой Султан-Махмуд-хан, великий казахский батыр Мамбет, сподвижник Абылай-хана, ученый-богослов Фасахуддин Сабитов. Здесь обнаружены могилы последователей трех разных религий, поскольку Тараз был городом, где исповедовали свои верования зороастрийцы, христиане-несторианцы, мусульмане.

Архитектурный комплекс Тектурмас сегодня является одним из популярных мест паломничества. Сюда по традиции приезжают молодожены поклониться праху старцев, помолиться, получить благословение.





Самая древняя мечеть Казахстана, датируемая VIII веком, обнаружена археологами Алматинского института археологии имени А. Маргулана на территории города Тараза в 2006 году.

Оказалось, что раскопанное сооружение имеет еще более раннее время создания, которое историки приблизительно датируют VI веком.





Живительный водный источник Аулие-бастау («Святой родник») в 35 км от Тараза, много лет является местом паломничества как жамбылцев, так и жителей других городов Казахстана и соседнего Кыргызстана.

Круглый год вода в роднике сохраняет постоянную температуру +16 градусов. По заключению ученых, по целительной значимости вода этого источника сравнима с известными лечебно-столовыми водами, имеет 17 жизненно важных для здоровья минералов и микроэлементов (магний, кальций, йод, кремниевая кислота и другие), употребление этой воды позволяет противостоять многим заболеваниям.

Родник Аулие-бастаурасположен рядом со средневековым одноименным городищем.





В Меркенском районе местные легенды гласят, что в озере Кок-Коль живет принимающий вид огромного змея дух вод Айдахар, который время от времени издает леденящие душу звуки и уволакивает под воду птиц и зверей.

Находились очевидцы, которые утверждали, что видели в этом бездонном озере огромного змея размером примерно 10 - 15 метров.

Купаться в озере запрещено. Но, считается, что в тот момент, когда «змей» поднимается на поверхность, вода делается целебной и ее можно набрать и употреблять для лечения.





Этот список обширен, но это общеизвестные объекты, 30 из которых входят в сферу деятельности дирекции государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза». Достопримечательности охраняются законом, благоустраиваются, на них проводятся археологические изыскания, исторические исследования.

Однако есть в Жамбылской области еще неизведанные, интересные и загадочные места, обнаруженные недавно жамбылскими любителями-краеведами. Эти объекты не входят в реестры и пока не исследованы.

О своих находках корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала жительница Тараза Дина Ашикова.

- С семьей и друзьями мы любим путешествовать по родному краю, - говорит собеседник. – Часто отправляемся отдыхать на природу, на рыбалку, любуемся нашими живописными ландшафтами, красотами нашей удивительной природы. И как-то так получается, что частенько находим что-то интересное.

Буквально этим летом километрах в 30-ти от Тараза обнаружились загадочные сооружения.

Слева от дороги, которая ведет к популярному среди жамбылцев озеру с лечебной грязью, прямо с трассы виднеются горные отроги. Когда мы подъехали поближе посмотреть, то удивились. На вершине этих отрогов можно увидеть остатки странных и непонятных сооружений.

- В чем же их странность?

- Еще издали всё это каменное великолепие напоминает Дракона, который раскинулся на несколько сот метров. Таких Драконов два, они простираются метров на 300 в длину, как бы изогнулись в полукружья, и между ними метров 50.

Самые крупные камни в начале гряды напоминают массивную драконью голову, дальше идут всё меньшие по размеру валуны, и к концу уложены уже небольшие камни «хвоста».

Причем явно видно, что это не природное нагромождение камней, а именно рукотворное.

- А что представляют собою камни?

- Камни очень интересны. Огромные округлые валуны, уложенные в эту «драконью» гряду, представляют собою глыбы из плотно спрессованных мелких камешков, щебня, гальки. В некоторых огромных камнях имеются совершенно ровно просверленные отверстия идеально круглой формы в диаметре. Другие отверстия имеют идеальную форму вытянутого прямоугольника. Кто и зачем это сверлил – непонятно. Как непонятно – кто, когда и зачем укладывал так живописно эти камни.

Но создается ощущение, что камни «вросли» в гору, и на поверхности находится только их небольшая часть.

- Что еще интересного заметили вы в этой местности?

- Любопытно, что земля вокруг этих «Драконов» имеет красноватый оттенок. Хотя рядом в этой местности, вокруг этих горных отрогов, почва обычного светло-коричневого цвета. Подобные красноватые оттенки имеют камни нашего знаменитого Акыр-таса.





Кто, когда и зачем воздвиг эти каменные сооружения – неизвестно. Жамбылские историки из дирекции государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза», к которым мы обратились, пока ничего не знают об этом объекте. Но пообещали заняться его изучением.

И подобных загадочных мест в Жамбылской области предостаточно.

- Какие загадочные места можете еще назвать?

- Например, недалеко от Тараза, к юго-западу, есть у нас так называемая «долина брахиоподов». Это местность, где сохранились отпечатки доисторических морских животных, оставшиеся после того как схлынул плескавшийся здесь доисторический океан. Сейчас в этой долине совершенно потрясающий, даже какой-то марсианский, пейзаж.

И этот объект, насколько мы знаем, известен нашим историкам. Но такие же брахиоподы, окаменелости разных размеров массово встречаются и в других местах области. По руслу рек Талас, Аса мы часто встречали такие окаменевшие древности.





А недалеко от Тараза, буквально на северной его окраине, вообще однажды наткнулись на развалины какого-то древнего сооружения. Местные жители сказали, что это остатки от джунгарской крепости. Но наши жамбылские историки пока ничего не могут сказать об этом объекте.





Загадочные и неизведанные места Жамбылской области ждут своих исследователей.

- Спасибо за интересную беседу!