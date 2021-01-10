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Долгожители проголосовали в Мангыстауской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Января 2021, 23:45
Долгожители проголосовали в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангыстауском районе в выборах участие приняли жительницы, которым больше 100 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангыстауского района.

Ветеран труда 104 летняя Канзия Сакауова воспользовалась своим правом голоса. Стоит отметить, свой гражданский долг жительница села Шетпе Канзия Сакауова выполнила на дому. Члены избирательной комиссии пришли к бабушке и доставили запечатанную урну.

Свой выбор сделала и 100 летняя жительница села Жынгылды Акилгек Кулбаракова. Долгожительница родила и воспитала 9 детей. Сегодня она бабушка 48 внуков, 113 правнуков, 6 праправнуков. У долгожительницы Канзия Сакауовой 17 внуков, 34 правнуков, 12 праправнуков.

По словам бабушек они активно участвуют в выборах. Вот и сегодня были рады, что в очередной раз смогли проголосовать.
Стоит отметить, свой гражданский долг Канзия Сакауова и Акилгек Кулбаракова выполнили на дому.


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