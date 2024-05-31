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    11:14, 31 Май 2024 | GMT +6

    Долгожданное тепло приходит в Казахстан

    погода
    Фото: Kazinform

    В ближайшие три дня погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, во многих регионах пройдут кратковременнные дожди, прогремят грозы, усилится ветер. Лишь на юго-западе страны погода будет без осадков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Что касается температурного фона, то похоже лето все-таки берет свое — ожидается постепенное повышение температуры воздуха на севере и в центре республики до 17-27 тепла, а на юге страны до 27-35 тепла.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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