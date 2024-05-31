Долгожданное тепло приходит в Казахстан

В ближайшие три дня погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, во многих регионах пройдут кратковременнные дожди, прогремят грозы, усилится ветер. Лишь на юго-западе страны погода будет без осадков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Что касается температурного фона, то похоже лето все-таки берет свое — ожидается постепенное повышение температуры воздуха на севере и в центре республики до 17-27 тепла, а на юге страны до 27-35 тепла.