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Долговечность полотна дорог будет проверяться до укладки асфальта – Мининдустрии РК
4 Июля 2022 15:31

Долговечность полотна дорог будет проверяться до укладки асфальта – Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В апреле прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter высказался о состоянии дорог в стране. Он отметил, что состояние республиканских и местных дорог вызывает справедливые нарекания граждан. МИИР сообщил о том, как решено повышать качество дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

«Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств», - заявил Глава государства и поручил Правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации.

По поручению Главы государства 12 декабря прошлого года был утвержден Комплексный план системных мер, направленный на повышение качества выполняемых работ и улучшение состояния автодорог. В рамках плана ведется изучение новых технологий дорожного строительства.

В целях повышения качества дорожного полотна была внедрена система определения колейности. В лаборатории научно-исследовательского института «КазДорНИИ» образцы подвергаются испытаниям, имитирующим реальные условия эксплуатации.

Таким образом, заключение о качестве и долговечности дороги будет вынесено до начала проведения работ по укладке асфальтобетона.

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