Долговая нагрузка КТЖ остается ниже уровня многих мировых железнодорожных компаний

Соотношение долга к EBITDA в АО «НК «Қазақстан темір жолы» по итогам 2025 года составило 3,7, что соответствует нормативному уровню для железнодорожных компаний. Об этом на заседании Общественного совета Фонда по ключевым показателям деятельности КТЖ сообщил управляющий директор по финансам компании Даир Кушеров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, текущий уровень долговой нагрузки остается комфортным и соответствует международной практике.

— Основной коэффициент — это долг к EBITDA. На конец года он составляет 3,7. Если сравнить с международными железнодорожными компаниями, у которых есть инфраструктура и пассажирские перевозки, данный коэффициент варьируется от 4 до 8. То есть мы находимся на нормативном уровне, — отметил он.

Даир Кушеров отметил, что устойчивость финансового положения подтверждается кредитными рейтингами компании и размещением еврооблигаций.

— Это подтверждается нашими рейтингами и последним выпуском евробондов. Мы разместили евробонды фактически на уровне стоимости заимствований холдинга «Байтерек», — подчеркнул Кушеров.

По данным компании, общий объем долговых обязательств КТЖ составляет 4,3 трлн тенге. Из этой суммы 48% приходится на обязательства в национальной валюте, а 52% — в иностранной.

Отвечая на вопрос о влиянии колебаний курса тенге, представитель компании пояснил, что переоценка валютных обязательств отражается на финансовой отчетности, однако значительная валютная выручка позволяет компании компенсировать подобные риски.

— За первые четыре месяца текущего года положительная курсовая разница компании составила 127 млрд тенге. Кроме того, ослабление тенге оказывает благоприятное влияние на денежные потоки КТЖ благодаря преобладанию валютной выручки над валютными расходами. По итогам прошлого года чистые валютные поступления компании достигли эквивалента около 1,3 млрд долларов. Таким образом, девальвация национальной валюты в целом положительно сказывается на финансовых показателях КТЖ, — сообщил спикер.

Ранее заместитель председателя правления АО «НК Қазақстан темір жолы» Ерлан Койшибаев на парламентских слушаниях в Сенате рассказал о мерах по снижению долговой нагрузки компании.