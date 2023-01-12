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Долгосрочные визы за инвестиции предлагают иностранцам в Кыргызстане

12 Января 2023, 19:16
Долгосрочные визы за инвестиции предлагают иностранцам в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Иностранным гражданам или лицам без гражданства за вложенные инвестиции в экономику Кыргызстана будут выдавать долгосрочные визы. Соответствующие изменения в Закон КР «О внешней миграции» приняты в трех чтениях парламентом страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Жогорку Кенеша КР.

Поправки предусматривают выдачу виз сроком на 10 лет иностранным инвесторам, вложившим в Кыргызстан сумму в размере от 20 млн сомов (230 тысяч долларов США), и пятилетнюю визу при вкладе в экономику страны не менее 10 млн сомов (115 тысяч долларов США).

До настоящего времени при инвестировании суммы от 10 млн сомов лица без гражданства или иностранные граждане получали инвестиционную визу сроком на три года.


Фото: kenesh.kg


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