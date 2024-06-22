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    21:39, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    В Турции возросло количество ДТП во время долгих выходных дней

    ДТП в Турции
    Фото: Anadolu Ajansı

    Оживленное транспортное движение во время праздничных дней по случаю Курбан Байрама в Турции повлекло за собой большое количество несчастных случаев на дорогах. В отношении нарушителей ПДД приняты меры административного и уголовного характера, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подобный усиленный трафик приводит к необратимым негативным последствиям для граждан. Как показывает практика, местные водители зачастую игнорируют правила дорожного движения: не пристегивают ремни безопасности, превышают скоростной режим.

    Власти страны активно предпринимают меры по сокращению ДТП и несчастных случаев. На протяжении последних лет активно строятся новые автотрассы с обязательными разделителями между встречными полосами движения и освещением. Во многих регионах действует система видеофиксации скорости. Нарушителей скоростного режима беспощадно штрафуют.

    Вместе с тем, по данным Министерства внутренних дел Турции, за время выходных в праздничные дни Курбан айта в стране из-за дорожно-транспортных происшествий погибло 49 человек и 7 683 граждан получили травмы разной степени тяжести. Только за одни сутки погибло 13 человек и 1 133 получили увечья.

    По данным ведомства, сотрудниками дорожной полиции за время выходных в целом было составлено 414 776 протоколов в отношении нарушителей ПДД. При этом 22 592 водителя были наказаны за превышение скоростного режима на дорогах. В отношении 39 056 машин выписаны штрафы по иным нарушениям.

    Теги:
    ДТП Турция В мире ПДД Происшествия Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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