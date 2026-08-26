Долги по алиментам превысили 12 млрд теңге в Актюбинской области

Сумма задолженности по алиментам в Актюбинской области растет с каждым годом. В настоящее время на исполнении у судебных исполнителей находится более 14 тысяч производств, передает корреспондент агентства Kazinform.

В производстве региональной палаты частных судебных исполнителей Актюбинской области находится более 16 тысяч дел. На сегодняшний день около четырех тысяч из них завершены в связи с достижением детьми совершеннолетия. Еще более 14 тысяч исполнительных производств остаются на контроле судебных исполнителей.

Более 11 тысяч жителей региона выплачивают алименты за счет заработной платы. Общая сумма взысканных алиментов превысила 253 млн теңге. При этом около трех тысяч должников официально не имеют работы.

— Проблема с безработными должниками остается сложной. При содействии центра «Мансап» была организована ярмарка вакансий. Всего на учет встали 97 должников, более 100 человек трудоустроились. Они погашают задолженность хотя бы частично. Сразу после поступления исполнительного производства судебные исполнители предлагают должникам зарегистрироваться в качестве безработных. К сожалению, соглашаются не все, некоторые отказываются. В некоторых случаях их удается трудоустроить только в принудительном порядке. Есть и другая проблема: человек устраивается на работу, но через несколько месяцев увольняется, ссылаясь на конфликт с руководством, низкую зарплату или проблемы со здоровьем. Общая сумма задолженности по области превысила 12 миллиардов теңге. Она растет ежеквартально. В этом году снижение было зафиксировано только в одном месяце, — сообщил заместитель руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей Актюбинской области Кайрат Танкаев.

С начала года 123 должника привлечены к административной ответственности и подвергнуты административному аресту. Еще восемь человек привлечены к уголовной ответственности, им назначено ограничение свободы сроком на один год. В отношении 140 должников, местонахождение которых неизвестно, объявлен розыск. Более 20 из них уже найдены.

— Ранее должников условно разделяли на три категории. К первой относились граждане с относительно благополучным социальным положением, которые уклонялись от выплаты алиментов, не оформляли имущество на свое имя и не хранили деньги на банковских счетах. Вторую категорию составляли жители сельской местности, желавшие выплачивать алименты, но не имевшие работы. К третьей относились люди без определенного места жительства. Сейчас среди 3 тыс. безработных должников стало больше тех, кто относится к третьей категории, — отметил Кайрат Танкаев.

Заместитель руководителя департамента юстиции Актюбинской области Болат Раскалиев отметил, что граждане, недовольные работой частных судебных исполнителей, могут обратиться с жалобой в региональную палату частных судебных исполнителей Актюбинской области. Жалобы на государственных судебных исполнителей принимаются областным департаментом юстиции. После этого материалы могут быть направлены в суд для принятия административных мер.

Ранее сообщалось о том, что 252 млн теңге алиментов взыскали в Карагандинской области.