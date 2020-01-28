Долги по зарплате в 311 млн.тенге выплатили строителям ТОО «Шар-Құрылыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В строительной компании ТОО «Шар-Құрылыс» выявлены нарушения требований трудового законодательства. Установлено, что в ТОО «Шар-Құрылыс» и ее аффилированном предприятии ТОО «GLB» выявлена задолженность по заработной плате перед 1080 работниками на общую сумму 311 млн.тенге, которая образовалась в период с декабря 2018 года по март 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города Нур-Султана.

С момента образования задолженности ситуация на данных предприятиях находилась на контроле столичной прокуратуры.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в уполномоченный орган - Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султана внесены акты надзора с требованием проведении проверок и принятии мер к погашению образовавшейся задолженности.

В последующем на основании актов прокурорского надзора руководством строительной компании исполнены свои обязательства перед работниками – задолженность погашена.

«Вместе с тем, прокуратура города настоятельно рекомендует работодателям строго соблюдать трудовое законодательство в части своевременной выдачи заработной платы - не позже первой декады следующего месяца согласно ст.113 Трудового кодекса Республики Казахстан и предупреждает об административной и уголовной ответственности за невыплату заработной платы», - отмечается в сообщении.

В случае несвоевременной выплаты либо невыплаты работодателем заработной платы работник имеет право обратиться в Управление по инспекции труда того региона, где находится работодатель, в суд с заявлением о взыскании заработной платы либо в органы прокуратуры.



