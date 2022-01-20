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Долги по зарплате начали погашать в ФК «Тараз»

20 Января 2022 10:54
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Долги по зарплате начали погашать в ФК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Задолженность по заработной плате образовалась в ходе сезона-2021 в ФК «Тараз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Футбольный клуб «Тараз» в ближайшее время приступит к погашению образовавшейся перед игроками и сотрудниками задолженности по заработной плате», - сообщил исполняющий обязанности директора клуба Жандос Ахметов.

По информации пресс-службы ФК «Тараз», члены клуба ждали разрешения вопроса по образовавшейся задолженности, и вот на прошедшем собрании руководитель команды прояснил ситуацию.

«За прошлый 2021 год у клуба образовалась определенная задолженность, в том числе по заработной плате игрокам и сотрудникам. К сожалению, клуб не может единовременно закрыть образовавшиеся долги, так как необходимо выдавать заработную плату людям и за текущий период. Тем не менее, акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым и областным управлением физкультуры и спорта поставлена первоочередная задача – погашение всей задолженности перед футболистами и сотрудниками, образовавшейся в течение прошлого года. Мы рассчитываем, что она будет погашена в течение нескольких месяцев», - сказал Жандос Ахметов.

По его словам, клуб гарантирует погашение заработной платы тренерам, игрокам и персоналу команды.

«Если кто-то в этом сомневается, мы готовы подписать отдельное соглашение, которое будет иметь юридическую силу. Главная наша просьба – проявить в нынешней ситуации терпение», - сказал руководитель клуба.


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#Жамбылская область   #Спорт   #Футбол  
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Автор:

Галина Скрипник

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