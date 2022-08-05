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Долги граждан по налогу на имущество превысили 385 млн тенге в Атырауской области
5 Августа 2022 23:00

Долги граждан по налогу на имущество превысили 385 млн тенге в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области долги населения по налогам на имущество превысили 385 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент государственных доходов региона.

«На 1 августа 2022 года всего по налогу на принадлежащее им имущество жители Атырауской области задолжали 385,1 млн тенге. В должниках находятся 22,8 тыс. человек. Большая часть из них, а это 17,5 тыс. граждан, жители города Атырау. Сумма задолженности горожан составляет 309,2 млн тенге. Должникам, владельцам недвижимости и земельных участков необходимо уплатить налог на имущество и земельный налог до 1 октября. Уплачиваются они единым платежом: код бюджетной классификации – 104102», - сообщили в департаменте государственных доходов Атырауской области.

Сумму налога можно увидеть в мобильных приложениях банков второго уровня.

Как ранее сообщалось, жители Атырауской области задолжали 355 млн тенге налога на транспорт.


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