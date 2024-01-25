Долги больниц и поликлиник посчитал Фонд медстрахования

В Фонде социального медицинского страхования подвели итоги закупочной кампании-2024. По данным зампредседателя правления Айдара Нуралиева, в этом году фонд заключил договоры с 1921 медицинской организацией, 64% из которых частные клиники, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сумма распределения средств среди поставщиков составила почти 2,4 трлн тенге на 2024 год. При этом общий бюджет на закуп медицинских услуг для населения в этом году составляет 2,6 трлн тенге. Это без учета амбулаторно-лекарственного обеспечения, — сообщил он во время круглого стола в Службе центральных коммуникаций.

Также он остановился на кредиторской задолженности медорганизаций. Если на конец октября 2023 года из 1970 поставщиков фонда задолженность перед соисполнителями имели 454 на общую сумму 98 млрд тенге, то на 20 декабря в должниках числилось уже 479 медорганизаций, за которыми скопилась задолженность на 113 млрд тенге. При этом свыше 90% из них являются государственными.

Спикер отметил, что в начале декабре прошлого года Министерством здравоохранения была сформирована специальная рабочая группа для выявления объективных причин кредиторской задолженности. В ее состав вошли представители ФСМС, региональных управлений здравоохранения, республиканского центра электронного здравоохранения и комитета медфармконтроля.

При формировании списка медорганизаций учитывались рост кредиторской задолженности, несвоевременная выплата зарплат медработникам и ненадлежащее исполнение обязательств перед исполнителями. В результате были отобраны 24 медорганизации, на долю которых пришлось 23% от общей суммы задолженности. В их числе 18 стационаров, то есть больниц, 4 поликлиники и две станции скорой медпомощи.

— Как показал анализ, причинами кредиторской задолженности являются неэффективные управленческие решения руководителей медорганизаций, проведение разного вида ремонта зданий, неприоритетные расходы, увеличение дифференцированной оплаты и премий сотрудникам при наличии долгов. Затрачены средства на изготовление стендов, подписки на журналы и так далее. Ежегодное повышение зарплат сотрудникам в целях мотивации непроизводственному персоналу. Имеются факты установления повышенных должностных окладов отдельным сотрудникам. Отсутствие персонализированного учета расхода лекарственных средств и медизделий, из-за чего возникал высокий уровень приобретения невостребованных лекарств. Отсутствие индексации тарифа с учетом уровня инфляции тоже являются значительным фактором на кредиторскую задолженность, — пояснил Айдар Нуралиев.

По его словам, для снижения уровня кредиторской задолженности был предпринят ряд мер. Это дополнительное финансирование за счет активов ОСМС в сумме 58,9 млрд тенге; дополнительное финансирование ГОБМП в рамках корректировки республиканского бюджета на сумму 57,4 млрд тенге; дополнительное финансирование из местного бюджета по 10 регионам на 7,8 млрд тенге.



