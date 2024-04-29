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    10:35, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Долг в 640 млн тенге взыскали с Экибастузской ГРЭС

    Экибастузской ГРЭС 2
    Фото: E-s-center.kz

    Проведенной прокуратурой Павлодарской области проверкой установлен факт невыполнения Экибастузской ГРЭС-2 обязанностей по уплате в бюджет более 640 млн тенге, передает агентство Kazinform.

    — По акту надзора в отношении налогоплательщика приняты соответствующие меры взыскания, по результатам которых ГРЭС-2 вышеуказанная сумма КПН оплачена в бюджет, — говорится в сообщении.

    В настоящее время работа в данном направлении продолжается, добавили в Генпрокуратуре.

    Теги:
    Бюджет Экибастуз Прокуратура Налоги
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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