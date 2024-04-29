10:35, 29 Апрель 2024 | GMT +6
Долг в 640 млн тенге взыскали с Экибастузской ГРЭС
Проведенной прокуратурой Павлодарской области проверкой установлен факт невыполнения Экибастузской ГРЭС-2 обязанностей по уплате в бюджет более 640 млн тенге, передает агентство Kazinform.
— По акту надзора в отношении налогоплательщика приняты соответствующие меры взыскания, по результатам которых ГРЭС-2 вышеуказанная сумма КПН оплачена в бюджет, — говорится в сообщении.
В настоящее время работа в данном направлении продолжается, добавили в Генпрокуратуре.