Долг в 640 млн тенге взыскали с Экибастузской ГРЭС

Проведенной прокуратурой Павлодарской области проверкой установлен факт невыполнения Экибастузской ГРЭС-2 обязанностей по уплате в бюджет более 640 млн тенге, передает агентство Kazinform.

— По акту надзора в отношении налогоплательщика приняты соответствующие меры взыскания, по результатам которых ГРЭС-2 вышеуказанная сумма КПН оплачена в бюджет, — говорится в сообщении.

В настоящее время работа в данном направлении продолжается, добавили в Генпрокуратуре.