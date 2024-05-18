В квазигосударственном секторе, по-прежнему, превалируют закупки из одного источника, объем которых увеличился в 3,3 раза по сравнению с 2022 годом, составив 57% от общего объема. Об этом сообщил член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов в ходе презентации заключения ВАП к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Отмечаются слабые темпы реализации мероприятий льготного лизингового финансирования проектов обрабатывающей промышленности. При этом долг субъектов квазигоссектора вырос на 561 млрд тенге и составил 20,3 трлн тенге, — сказал Нурлан Нуржанов.

В целом, по его словам, согласно данным Правительства и результатам проведенных аудитов всеми органами государственного аудита и финансового контроля, сумма неэффективно использованных бюджетных средств составила 489 млрд тенге, увеличившись в сравнении с 2022 годом на 16%.