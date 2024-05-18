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    19:59, 17 Май 2024 | GMT +6

    Долг субъектов квазигоссектора вырос на 561 млрд тенге — ВАП

    Долг субъектов квазигоссектора вырос на 561 млрд тенге — ВАП
    Фото: freepik.com

    В квазигосударственном секторе, по-прежнему, превалируют закупки из одного источника, объем которых увеличился в 3,3 раза по сравнению с 2022 годом, составив 57% от общего объема. Об этом сообщил член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов в ходе презентации заключения ВАП к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Отмечаются слабые темпы реализации мероприятий льготного лизингового финансирования проектов обрабатывающей промышленности. При этом долг субъектов квазигоссектора вырос на 561 млрд тенге и составил 20,3 трлн тенге, — сказал Нурлан Нуржанов.

    В целом, по его словам, согласно данным Правительства и результатам проведенных аудитов всеми органами государственного аудита и финансового контроля, сумма неэффективно использованных бюджетных средств составила 489 млрд тенге, увеличившись в сравнении с 2022 годом на 16%.

    — Вместе с тем, согласно последующей оценке ВАП, установлено неэффективное планирование администраторами бюджетных программ и использование ими бюджетных средств, а также неэффективное управление бюджетными программами на 537 млрд тенге, — добавил Н. Нуржанов.

    Теги:
    Бюджет Казахстан Тенге Квазигоссектор Высшая аудиторская палата РК Нуржан Нуржигитов Экономика Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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