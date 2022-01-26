Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Долг «Самрук-Казына» превышает 7,5 трлн. тенге. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента Глава государства дал поручение пересмотреть работу фонда «Самрук-Казына». В обществе начались жаркие дискуссии о судьбе фонда. Нельзя не отметить их крайнюю полярность и разрозненность. Но особую тревогу вызывает то, что компетентные и профессиональные мнения специалистов смывает волна хайпа и популизма. На фоне общей, мягко сказать, истерии, мы видим, как руководство фонда начинает принимать необдуманные и скоропостижные решения, которые могут иметь серьезные последствия», - сказал Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты.

В связи с этим, депутаты фракции партии «Nur Otan» считают необходимым вернуться к планомерной, пошаговой работе в отношении модернизации Фонда.

«Мы помним, что при создании «Самрук-Казына» ставилась цель: через профессиональное корпоративное управление национальными компаниями увеличить эффективность их деятельности. Речь шла о прибыльности и обеспечении роста отчислений в государственный бюджет. Достигнута ли была эта цель? Сегодня мы видим, что суммы дивидендов в государственный бюджет от «Самрука» все это время были значительно меньше, чем средства, направляемые из бюджета на их инвестиционные проекты. К примеру, за 2019 год «Самрук» выплатил дивиденды в бюджет на 120 млрд. тенге. В то время как чистая прибыль составила 1,4 трлн. тенге», - проинформировал Аманжан Жамалов.

За эти годы, по словам депутата, структура фонда стала громоздкой, подменив собой функции Правительства. Фонд проводил самостоятельную политику как по распоряжению большей частью средств, так и по привлечению займов.

«Сегодня звучат предложения о том, чтобы раздать долю в фонде каждому гражданину. На первый взгляд идея очень привлекательная. Однако, если посчитать, то выходит, что доход от такой доли при текущем финансовой состоянии «Самрука» составит всего 500 тенге на человека в месяц. Поэтому вместо того, чтобы «махать шашкой», закрывая и модернизируя все без разбора, необходимо проанализировать, почему фонд оказался неэффективным», - подчеркнул Аманжан Жамалов.

И прежде, чем что-то предпринимать, на взгляд депутатов, необходимо:

1. Провести комплексный аудит профильных и непрофильных активов фонда. Принять решение по передаче в конкурентную среду непрофильных компаний.

2. Оценить эффективность работы всех профильных компаний. Провести их финансовое оздоровление и только после этого принять решение о реализации через фондовый рынок, и в том числе через народное IPO. В каком бы формате граждане не получили право на владение долей в фонде, без такой оценки и ее опубликования в открытом доступе, они не будут знать, что им предлагают – реальные инвестдоходы или огромные долги? Если не дать точный и конкретный ответ на этот вопрос – в неведении будут также находиться как нынешние, так и будущие потенциальные инвесторы.

«Ведь долг «Самрук-Казына» превышает 7,5 трлн. тенге, это почти 18 млрд. долл. США. При принятии решений в отношении деятельности фонда, изменения его организационной структуры необходимо принимать во внимание большие внешние заимствования фонда. Надо помнить, что выпущенные Самруком еврооблигации и взятые нацкомпаниями внешние займы предусматривают своевременный возврат основного долга, погашение процентов, штрафов и пени. Если решения по реформированию фонда будут необдуманными, это вызовет тревогу у кредиторов. Они в любой момент могут повысить процентные ставки или выставить требования погасить долги досрочно. И в любом случае, по этим обязательствам будет отвечать государство в лице Правительства», - добавил мажилисмен.