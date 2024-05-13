Долг по зарплате на 12,6 млн тенге выплатили после вмешательства прокуратуры ВКО

Долг по зарплате на сумму 12,6 млн тенге выплатили после вмешательства прокуратуры ВКО. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

На протяжении более двух лет банкротным управляющим ТОО «Шыгысстройгрупп» не принимались меры по реализации его имущества для погашения задолженности по заработной плате 42 работникам на сумму 12,6 млн тенге.

После вмешательства прокуратуры проведены рабочие встречи и совещания с бывшим руководителем предприятия, банкротным управляющим и налоговыми органами. Оказана правовая и методическая помощь.

В результате последовательных действий имущество банкрота распродано. Долг по оплате труда перед работниками погашен в полном объеме.

Прокуратура области также разъясняет, что права гражданина на условия труда и вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации гарантированы ст. 24 Конституции Республики Казахстан.