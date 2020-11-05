Долг по алиментам в размере 1,5 млн тенге наличными выплатил житель столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чтобы избежать уголовного наказания, должник по алиментам погасил задолженность в полном объеме наличными денежными средствами в размере 1,5 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную палату частных судебных исполнителей Нур-Султана.

Долг у неплательщика числится с августа 2019 года, он был обязан выплачивать алименты за двоих детей, но, к сожалению, пытался избежать выплат.

«Судебный исполнитель, занимающийся долгами, направил дело в правоохранительные органы, для привлечения должника к уголовной ответственности. После чего должник, чтобы избежать уголовного наказания, незамедлительно погасил задолженность в полном объеме, наличными денежными средствами в размере 1,5 миллиона тенге», - рассказывает заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ по городу Нур-Султан Мадина Жанасаева.

Большинство неплательщиков пытаются всячески избежать выплаты, не понимая при этом, что могут быть наказаны правоохранительными органами. Как уже написано выше, должник не имел проблем с денежными средствами, и сознательно избегал выплат.

На текущий момент остаток исполнительных документов о взыскании алиментных платежей составляет более 14 000 производств, из них на периодическом исполнении находится (удерживается из заработной платы) – более 7 000, приостановлено в связи с розыском должников более 1000 производства. Около 6000 производств отрабатываются судебными исполнителями, принимаются меры принудительного характера.

За период проведения рейдовых мероприятий «БОРЫШКЕР» в городе Нур-Султан судебными исполнителями водворены на специализированную штрафную стоянку свыше 30 автомашин по взысканию алиментных платежей, налоговой задолженности и по взысканию штрафов по постановлениям уполномоченного органа.

Напомним, в столице два месяца проходили рейдовые мероприятия «Борышкер», за это время судебными исполнителями исполнено 15 153 материалов по штрафам и налогам на сумму 234 506 505 тенге. Долг по задержанным авто алиментщиков составил 31 121 450 тенге.