Долг перед отцом я исполнил 20-летним упорным трудом – сын «врага народа»

В этом году исполнилось 20 лет со дня открытия уникального мемориала жертвам политических репрессий и голода в Петропавловске, передает корреспондент агентства Kaziform.

Мемориальный комплекс, на котором написаны имена около 8 тысяч безвинно пострадавших людей, был построен благодаря упорному труду Болата Магазулы – сына Магаза Сагындыкулы, названного «врагом народа».

Болату Сагындыкову был один год, когда он лишился отца. Будучи председателем колхоза, он был оклеветан, назван «врагом народа» и арестован. Его жена Камаш Баймишкызы осталась с 7 детьми. Как жена «врага народа» она подвергалась унижениям, зимой и летом ее направляли на тяжелые работы. Дети так же, кроме голода и нужды, терпели упреки, выросли в трудных условиях.

Болату Магазулы скоро исполнится 90 лет, но он до сих пор не знает, где похоронен его отец.

Фото: из личного архива Болата Сагындыкова

В 1958 году, обучаясь в Омском сельскохозяйственном институте, он написал письмо в Верховный Совет СССР Клименту Ворошилову. Затем он получил сообщение о том, что Сагындыков Магаз был осужден на 10 лет, 10 сентября 1943 года умер от туберкулеза в Карлаге.

- В Петропавловске была площадь возле русского драматического театра, раньше там стояло здание НКВД. Там решалась судьба арестованных, велось следствие, некоторых сажали, других приговаривали к расстрелу. Однажды я стоял перед драмтеатром, а там бульдозером сносили это старое здание НКВД. Тогда я подумал, что здесь же мучили и моего отца, и решил построить памятник. Пошел к тогдашнему акиму Петропавловска Никандрову, он не дал определенного ответа. Я понял, что в одиночку не смогу выполнить эту работу, и решил создать общественный фонд. Уговорил двух товарищей – Зейноллу Олжабаева и Даулета Омарова, и мы втроем создали общественный фонд «Память». После этого мы обратились к руководителю региона Смирнову, он сразу нас поддержал и позвонил главному архитектору. «Выделите место перед театром, там будет памятник», – сказал он. Затем связался с финансовым управлением, приказал выделить в 2004 году 10 миллионов тенге. Я был очень рад, но радость длилась недолго, потому что этот человек через неделю переехал в Алматы. Следующий аким решил, что на том месте будет построено здание банка. Пришлось обращаться за помощью к журналистам области. Вскоре аким пригласил меня на прием. Вначале мне не удалось его убедить. Оказалось, что он выпускник Высшей партийной школы в Москве, и когда я сказал, что тоже окончил эту школу с отличием, он сразу изменился, и пообещал решить вопрос, – говорит Болат Сагындыков.

Фото: из личного архива Болата Сагындыкова

В скором времени монумент, посвященный незабываемому народному горю, был построен.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Проект, инициированный Болатом Сагындыковым, был реализован заслуженным деятелем искусств Казахстана, архитектором Хасеном Абаевым.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

- Главный памятник комплекса – монумент. Его нижняя часть изображает камеры с маленькими зарешеченными окнами, в которых содержались заключенные. Из трех железных рельсов то, что черного цвета – это мгла, нависшая над страной, красного цвета – пролитая народом кровь, белый цвет – выражает надежду на будущее. Камень в форме пирамиды, расположенный в центре – символ расстрелянных людей, перекрещенные железные прутья в верхней части – символ железных клеток, в которые запирали заключенных. Позднее, чтобы добавить имена жертв, доску пришлось удлинить. В результате, в составе мемориала появились пять памятников. Там, кроме жертв политических репрессий, показаны жертвы преследования баев, депортации, голода. Такого мемориала нет ни в одном другом регионе. Еще остаются люди, чьи имена не написаны на мемориале. Комиссия, созданная по поручению Президента, проводит работу по реабилитации жертв политических репрессий. В архивах выявлены имена еще 900 человек. Сейчас на стене написаны имена около 7 600 человек, – говорит Болат Сагындыков.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

В настоящее время мемориал внесен в республиканскую карту сакральных мест. Но мечта аксакала - открыть музей или чтобы один из залов в областном музее был посвящен жертвам этого бедствия - до сих пор не сбылась.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

- Мне звонят люди, которые в свое время уехали отсюда – из стран СНГ, Израиля, Украины. Хотят получить сведения о своих предках. Вот такие люди могли бы получать нужную им информацию из музея. Местные власти обещали, что это войдет в список работ, которые проведут к 100-летию областного краеведческого музея, но, к сожалению, забыли. Сакральное место – памятник, на котором навсегда сохранятся имена жертв политических репрессий, где могут почтить их память потомки. Я проработал 70 лет, трудился в сельском хозяйстве, был агрономом, директором, выполнял тяжелую работу, но особенно дороги мне последние 20 лет. Эта работа для меня как исполнение отцовского завета. Мы сделали хорошее дело для наших потомков, – говорит Болат Сагындыков.

Фото: из личного архива Болата Сагындыкова

Фото: из личного архива Болата Сагындыкова