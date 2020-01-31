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Документы водителей школьных автобусов проверяют полицейские СКО

31 Января 2020 12:37
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Документы водителей школьных автобусов проверяют полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют техническое состояние автобусов, перевозящих школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка проверяют документы водителей, наличие в автобусе аптечки и огнетушителя.


«Есть ряд требований, которым должны соответствовать школьные автобусы. Обязательно наличие опознавательного знака «Перевозка детей» и проблесковых маячков жёлтого цвета. Такие маячки не дают водителям преимущества перед другими участниками дорожного движения, лишь разрешают отступать от требований некоторых дорожных знаков. Например, с включенными маячками школьный автобус имеет право остановиться под знаком «Остановка запрещена». Служат маячки и для привлечения внимания», - проинформировал старший инспектор по особо важным поручениям Азамат Жамуков.


Руководству образовательных учреждений полицейские напоминают, что перевозки детей за пределами населённых пунктов без сопровождения экипажа батальона патрульной полиции строго запрещена.


Полицейские планируют проверки школьного транспорта во всех районах области.

По информации управления образования, в области 125 единиц автотранспорта, услугами которых пользуются около 1200 школьников.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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