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Документы советского образца меняют жители СКО

7 Февраля 2022 11:40
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Документы советского образца меняют жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские документировали за январь более трех тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в течение января подразделения миграционной службы выдали удостоверения личности вместо советских документов шести североказахстанцам. За прошлый год 47 жителей области сменили красные паспорта на казахстанские удостоверения личности.

«В ноябре прошлого года в отдел полиции Аккайынского района обратился 53-летний житель отдалённого села Новороссийского. Он не только не получил своевременно казахстанские документы, но и утерял старый паспорт образца 1974 года, по которому проживал. Сотрудница миграционной службы Махаббат Сеитова в сжатые сроки провела процедуру определения гражданства. Уже первого февраля сельчанину вручили удостоверение личности гражданина Казахстана. Полицейские помогли ему официально трудоустроиться в крестьянском хозяйстве механизатором», - рассказал начальник управления миграционной полиции Талгат Абилов.

Стражи порядка помогли урегулировать правовой статус 39 людям, которые не получали ни советских, ни казахстанских документов.

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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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