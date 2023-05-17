Документы россиянке и ее новорожденному ребенку помогли восстановить в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов и прокуратуры была выявлена гражданка России с трехмесячным малышом без документов. Женщине и ребенку помогли восстановить документы и назначить детское пособие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Женщина с ребенком была выявлена на территории крестьянского хозяйства, расположенного на 41-м разъезде в Актобе, где она работала. Как оказалось, она уроженка России, на протяжении долгих лет живет в Казахстане. До сегодняшнего дня не имела постоянную регистрацию по месту жительства и удостоверение личности, тем самым она не смогла оформить свидетельство о рождении на ребенка. Ребенок родился в Казахстане.

«Прокуратурой города Актобе совместно с представителями общественного объедения «Дәріс» через посольство Российской Федерации в городе Уральске были восстановлены документы женщины. Кроме того, после вмешательства прокуратуры города, ребенку была оказана медицинская помощь, выдано свидетельство о рождении Республики Казахстан, установлено отцовство. Теперь ребенок с матерью прикреплены к медицинскому учреждению, а также подана заявка на получение соответствующих пособий на ребенка. По вопросу принятия мер в отношении главы крестьянского хозяйства в адрес управления полиции Актобе внесен акт надзора», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Подобный факт выявлен впервые. Пока остается неизвестным, каким образом женщина без документов пересекла государственную границу и попала в Казахстан.

«В подобных случаях при утере документов граждане других государств должны обратиться за помощью в правоохранительные органы. В случае если у человека нет возможности самостоятельно восстановить документы, государство берет на себя расходы и помогает в этом вопросе», - добавили в прокуратуре.