Документы по реализации в Казахстане проектов на $445 млн подписаны в Варшаве

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Перспективы инвестиционного взаимодействия, а также потенциал торгово-экономических отношений с Польшей были обсуждены в рамках визита казахстанской делегации в Варшаву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «НК «KAZAKH INVEST».

Так, в ходе визита был организован казахстанско-польский экономический форум, с участием свыше 250 предпринимателей двух стран, представляющие сферы сельского хозяйства, машиностроения, ВИЭ, финансов, ГМК, а также энергетики и др. В рамках форума были подписаны семь двусторонних документов по реализации в Казахстане проектов на сумму порядка 445 млн долл. США.

В состав казахстанской делегации вошли Комитет по инвестициям МИД РК, АО «НК «KAZAKH INVEST», АО «Банк развития Казахстана», АО «БанкЦентрКредит», АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму», АО «Аграрная кредитная корпорация», а также представители казахстанского бизнеса. Польская сторона была представлена руководством АО «Польское агентство по инвестициям и торговле», АО «Банк национальной экономики», департаментов министерств иностранных дел и развития и технологий, а также крупных фирм, заинтересованных в расширении сотрудничества с Казахстаном, – «Selena FM SA», «Pronar», «Poplonski Trading Company», «Plantalux», «Ekokonsulting» и др.

Мероприятие направлено на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Польшей, укрепление действующих и налаживание новых прямых контактов между деловыми партнерами двух стран.

На открытии Форума Посол Казахстана в Польше Алим Кирабаев отметил политические и социально-экономические достижения Казахстана за 30 лет Независимости страны, а также информировал о принимаемых мерах по реализации четырех пакетов реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе встречи польской стороне были презентованы инвестиционный потенциал Республики Казахстан, возможности и механизмы поддержки для бизнеса в нашей стране. Особый интерес польских бизнесменов вызвали конкурентные преимущества для иностранных инвестиций.

В своих выступлениях заместитель председателя Комитета по инвестициям МИД РК Лариса Джумагалиева и председатель Правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов подробно рассказали о принимаемых мерах по улучшению инвестиционного климата и новых инструментах поддержки для потенциальных инвесторов, а также представили инвестиционные предложения для польских компаний.

«Отрадно отметить тенденцию роста притока инвестиций из Польши, однако имеющийся потенциал в этом направлении все еще используется не в полной мере. Мы понимаем, что риски, связанные с пандемией, ещё сохраняются, но мир, национальные экономики постепенно возвращаются к привычной жизни. Восстанавливаются личные, деловые контакты, вновь открываются возможности для запуска перспективных или ранее отложенных проектов для реализации взаимовыгодных инициатив. Поэтому считаю очень важной нашу встречу в живом формате для обсуждения приоритетных направлений нашего сотрудничества, планов на будущее, конкретных совместных проектов в Казахстане», - добавил глава нацкомпании Меиржан Юсупов.

Председатель Правления «Банка Развития Казахстана» Абай Саркулов ознакомил польский бизнес с финансовыми инструментами по поддержке инвестиционных проектов.

Вместе с тем, в ходе пленарных сессий Форума историями успеха своих компаний на казахстанском рынке поделились «Grupa Selena», «Famur S.A.», «MWM Elektro».

Также на полях мероприятия проведены ряд двусторонних встреч с польскими государственными и частными компаниями. В частности, руководством Комитета по инвестициям МИД РК и АО «НК «KAZAKH INVEST» были проведены встречи с представителями «Selena FM SA», «Dumni Polska», «Caspian International group», «PAIH» для обсуждения новых подходов в реализации совместных инвестиционных проектов в области строительства, машиностроения, ГМК и др.

По итогам встреч, АО «НК «KAZAKH INVEST» подписано два Меморандума о сотрудничестве с компанией «Caspian International group», а также Агентством по инвестициям и торговле «PAIH».

В рамках первого документа «Caspian International group» планирует реализовать проект по переработке отходов металлургического производства в РК. Второй Меморандум позволит сторонам укрепить и расширить инвестиционное сотрудничество, поддерживать инициативы по вопросу реализации будущих проектов.

В соответствии с программой визита казахстанская делегация также посещает города Белосток, Бело-Подляск, Познань, Лодзь для ознакомления деятельностью польских предприятий «Mlekovita», «Falubaz» и специальных экономических зон.

Для участников также была организована фотовыставка на туристическую тематику, а также представлены текст Послания Президента Касым-Жомарта Токаеву народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», книга Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», произведения Абая Кунанбайулы и Шакарима Кудайбердиулы, переведённые на польский язык.

Стоит отметить, что визит был организован Министерством иностранных дел РК, Министерством развития и технологий РП, АО «НК «KAZAKH INVEST», АО «Польское агентство по инвестициям и торговле» (PAIH) и Посольством РК в Польше.