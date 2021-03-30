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Документы об ученых степенях будут признаваться в ЕАЭС взаимно

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Марта 2021, 21:56
Документы об ученых степенях будут признаваться в ЕАЭС взаимно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 30 марта одобрила Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского экономического союза и направила его в страны Союза для проведения внутригосударственного согласования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

ЕЭК разработала документ совместно со странами ЕАЭС для повышения мобильности работников высшей научной квалификации.

«Соглашение направлено на прямое признание документов об ученых степенях, без дополнительного подтверждения, что повысит комфортность трудоустройства высококвалифицированных специалистов в ЕАЭС», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

Сегодня граждане, имеющие ученые степени и желающие работать в одном из государств Союза, должны пройти процедуру признания соответствующих документов – нострификацию.
Эта процедура длится до шести месяцев, что препятствует активному перемещению высококвалифицированных специалистов внутри Евразийского экономического союза.

Разработка и заключение этого международного договора предусмотрены Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.


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