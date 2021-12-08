Документы о взаимодействии при трансграничных ЧС подписали представители МЧС Тюменской области и ДЧС СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках программы международного сотрудничества МЧС РК Петропавловск с кратким визитом посетили представители главного управления МЧС России по Тюменской области - начальник, генерал – майор внутренней службы Артур Хачятрян и заместитель начальника- полковник внутренней службы Андрей Умаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В ходе рабочей поездки российские коллеги встретились с заместителем акима области Сатжаном Аблалиевым, курирующем вопросы предупреждения и ликвидации ЧС, руководством и коллективом департамента по ЧС СКО, ознакомились с деятельностью и техническим оснащением территориального органа МЧС РК.

В акимате СКО состоялось совместное совещание рабочей группы главного управления МЧС России по Тюменской области, департамента по ЧС СКО и заинтересованных служб, организации под председательством заместителя акима области Сатжана Аблалиева.

Были заслушаны представители ДЧС СКО, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, РГП «Казгидромет» по СКО. Стороны обсудили информационное взаимодействие в повседневной деятельности по предупреждению и ликвидации трансграничных чрезвычайных ситуаций, вызванных пожароопасным периодом, весенними паводками и явлениями зимнего периода.

Выступивший с докладом генерал – майор внутренней службы Артур Хачятрян отметил давнее конструктивное сотрудничество между Тюменской и Северо-Казахстанской областями в сфере предупреждения и ликвидации ЧС и выразил благодарность за проделанную работу по защите населения и территорий сопредельных районов.

Начальник департамента по ЧС СКО, полковник гражданской защиты Рамиль Камалов подчеркнул важность взаимодействия в столь важном направлении работы и выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве по широкому кругу вопросов.

Совещание закончилось подписанием программных документов в столь важной сфере - Плана взаимодействия между ГУ «МЧС России по Тюменской области» и ГУ «ДЧС СКО» по предупреждению и ликвидации ЧС трансграничного характера и Меморандума об упрощенном пересечении границ Российской Федерации и Республики Казахстан для оказания помощи по обеспечению и принятию мер в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

Российские коллеги посетили Петропавловский гидроузел, где ознакомились с его работой в контексте прохождения ежегодных весенних паводков.

Также тюменские гости посетили музейный комплекс «Резиденция Абылай-хана», где ознакомились с культурно-историческим наследием Северного Казахстана.







