+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Документы о взаимодействии при трансграничных ЧС подписали представители МЧС Тюменской области и ДЧС СКО

8 Декабря 2021 21:24
Поделиться:
Документы о взаимодействии при трансграничных ЧС подписали представители МЧС Тюменской области и ДЧС СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках программы международного сотрудничества МЧС РК Петропавловск с кратким визитом посетили представители главного управления МЧС России по Тюменской области - начальник, генерал – майор внутренней службы Артур Хачятрян и заместитель начальника- полковник внутренней службы Андрей Умаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Новости по теме
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы Трассы Восточно-Казахстанской области открыли для движения Около 300 человек получали пенсию одновременно в Казахстане и России – данные 2021 года

В ходе рабочей поездки российские коллеги встретились с заместителем акима области Сатжаном Аблалиевым, курирующем вопросы предупреждения и ликвидации ЧС, руководством и коллективом департамента по ЧС СКО, ознакомились с деятельностью и техническим оснащением территориального органа МЧС РК.

В акимате СКО состоялось совместное совещание рабочей группы главного управления МЧС России по Тюменской области, департамента по ЧС СКО и заинтересованных служб, организации под председательством заместителя акима области Сатжана Аблалиева.

Были заслушаны представители ДЧС СКО, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, РГП «Казгидромет» по СКО. Стороны обсудили информационное взаимодействие в повседневной деятельности по предупреждению и ликвидации трансграничных чрезвычайных ситуаций, вызванных пожароопасным периодом, весенними паводками и явлениями зимнего периода.

Выступивший с докладом генерал – майор внутренней службы Артур Хачятрян отметил давнее конструктивное сотрудничество между Тюменской и Северо-Казахстанской областями в сфере предупреждения и ликвидации ЧС и выразил благодарность за проделанную работу по защите населения и территорий сопредельных районов.

Начальник департамента по ЧС СКО, полковник гражданской защиты Рамиль Камалов подчеркнул важность взаимодействия в столь важном направлении работы и выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве по широкому кругу вопросов.

Совещание закончилось подписанием программных документов в столь важной сфере - Плана взаимодействия между ГУ «МЧС России по Тюменской области» и ГУ «ДЧС СКО» по предупреждению и ликвидации ЧС трансграничного характера и Меморандума об упрощенном пересечении границ Российской Федерации и Республики Казахстан для оказания помощи по обеспечению и принятию мер в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.

Российские коллеги посетили Петропавловский гидроузел, где ознакомились с его работой в контексте прохождения ежегодных весенних паводков.

Также тюменские гости посетили музейный комплекс «Резиденция Абылай-хана», где ознакомились с культурно-историческим наследием Северного Казахстана.





Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Россия   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
Трассы Восточно-Казахстанской области открыли для движения
Около 300 человек получали пенсию одновременно в Казахстане и России – данные 2021 года
Популярное
1 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
2 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
3 Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
4 Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
5 Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
6 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Читайте также
Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
Трассы Восточно-Казахстанской области открыли для движения
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив