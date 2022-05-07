Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Документы о Рахимжане Кошкарбаеве передали музею Вооруженных сил РК
7 Мая 2022 19:32

Документы о Рахимжане Кошкарбаеве передали музею Вооруженных сил РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День защитника Отечества в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил состоялась торжественная церемония передачи в фонд музея архивных документов времен Великой Отечественной войны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Документалист, эксперт Акмарал Баталова получила их в Центральном архиве Министерства Обороны Российской Федерации.

Уникальные материалы являются свидетельством героического подвига Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова, которые водрузили Боевое знамя на фасад Рейхстага 30 апреля 1945 года.

От казахстанской стороны участие в мероприятии принял заместитель начальника Генерального штаба – начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев. Российскую Федерацию представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.


«Это событие важно не только для Вооруженных сил независимого Казахстана, но и для всей страны. Подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова – общеизвестный факт, но теперь в военном музее будет храниться документальное свидетельство их героизма и самоотверженности», - сказал генерал-майор Серик Бурамбаев.

Участники выразили уверенность, что мероприятие является важным событием по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, а также играет большую роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.


Читайте также
Здания евроинститутов могут посетить все желающие
Силовая культура – важная часть формирования здоровой нации – Сергей Цырульников
Аким Алматы поздравил ветеранов с Днем Победы
Пассажирский автобус врезался в столб в Нур-Султане
Отличившихся безупречной службой полицейских наградили в МВД РК
Акмолинский транспортный полицейский за спасение женщины награжден медалью
Названы победители чемпионата РК по гимнастике среди мастеров спорта
Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества прошло в Актобе
Популярное
Придется немного потерпеть - аким Семея об отключении горячей воды
Казкосмос почтил память защитников Отечества
Сумма нарушений при ввозе товара из КНР составила 165 млрд тенге за три года
Глава Минобороны РК поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Общественные туалеты появятся в Бурабае
Областной штаб по общественной поддержке референдума создан в Актобе
Дорога Актау-Жанаозен открыта для движения после схода селя
Ряд улиц столицы перекроют на время проведения легкоатлетической эстафеты
Ядерные технологии играют важную роль в развитии Казахстана – ученый
Спасатели сообщают о снижении уровня воды на улицах Жанаозена
Квартиры без разрешительных документов продают 18 строительных компаний в столице
День защитника Отечества отметили в Атырау
Около 50 тыс. бутылок алкоголя незаконно хранили в Усть-Каменогорске
Фестиваль дружбы тюркских народов прошел в Туркестане
Архив