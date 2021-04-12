Документы на газификацию начали выдавать жителям еще двух жилых массивов Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане начата процедура выдачи технических условий по подключению к газу для жителей жилых массивов «Юго-Восток», «Агрогородок» (часть, которая не была подключена к газу в 2020 году). Данные жилые массивы, а также жилые массивы «Коктал-1», «Промышленный», планируется подключить к газу до следующего отопительного сезона. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Для получения технических условий необходимо обратиться в АО «КазТрансГаз Аймак» по адресу проспект Республики, 24, БЦ «Парасат». Данная организация занимается проверкой внутренних сетей газоснабжения на безопасность и непосредственно подключением, также отвечает за дальнейшую эксплуатацию.

В текущем отопительном сезоне (2020-2021 годов) возможность перехода на газ получили жители жилых массивов «Железнодорожный», «Коктал-2» и часть «Агрогородка».

Газификация города пройдет в 3 этапа. Она позволит значительно улучшить экологию города и облегчить условия жизни жителей частного сектора.

Фото: Александр Куприенко